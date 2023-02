Banco de Inglaterra divide-se, mas subida é certa

O Banco de Inglaterra, liderado por Andrew Bailey (na foto), deverá colocar as taxas de juro diretoras na barreira dos 4% esta quinta-feira. A expectativa do mercado é que a autoridade monetária britânica avance com um novo aumento, de 50 pontos-base, mas os decisores de política monetária deverão mostrar-se ainda mais divididos, o que poderá dificultar as decisões futuras.





...