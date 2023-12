Banco de Inglaterra mantém juros de referência inalterados em 5,25%

Um dia depois da Reserva Federal (Fed) norte-americana, foi a vez do Banco de Inglaterra, de acordo com o comunicado publicado esta quinta-feira pela autoridade monetária.A decisão recebeu seis votos a favor e três contra dos membros do Comité de Política Monetária do banco central. Três dos decisores de política monetária que participaram na reunião, e que votaram contra, pNo que diz respeito ao "tema quente do momento", ou seja a especulação no mercado sobre potenciaiso Banco de Inglaterra não faz uma menção a estas previsões do mercado, mas deixa claro que a postura adotada em novembro se mantém:, apesar da descida "acentuada" da inflação de 6,7% em setembro para 4,6% em outubro.Atualmente, o mercado incorpora nos preços dos derivados sobre taxas de jurona taxa de juro diretora britânica no próximo ano."Como já foi ilustrado pelas projeções de novembro, o Comité continua a considerar que, provavelmente, a política monetária deverá continuar a ser restritiva durante um longo período de tempo", frisa o BoE, que acrescenta queO banco central garante que continuará a acompanhar os movimentos da inflação, e a tirar o pulso à economia, especificando que vai monitorizar as "condições do mercado de trabalho, a evolução dos salários e a inflação dos preços nos serviços".A autoridade monetária liderada por Andrew Bailey alerta ainda que apesar do recuo da inflação, os "principais indicadores sobre a persistência da inflação continuam elevados".Olhando para os próximos meses, o Banco de Inglaterra estima que a inflação se mantenha próxima dos níveis atuais na passagem para janeiro, e que, em concreto,, devido a um efeito base.A curto prazo, "a queda dos preços da energia" deve levar a inflação a descer mais do que foi projetado pelo banco central em novembro, de acordo com o Comité. Jáneste último trimestre do ano e nos próximos.(Notícia atualizada às 12:36 horas).