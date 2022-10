Banco de Inglaterra não adia venda de obrigações

Leia Também Novo ministro de Truss recua para acalmar investidores





Em reação a esta correção do BoE, os juros da dívida britânica que se encontravam em queda, mudaram a rota a seguem a agravar.



A "yield" da dívida a 10 anos agrava-se 7,1 pontos base para 4,115%, voltando a subir acima da fasquia dos 4%. Já os juros da dívida a 30 anos, que têm sido dos mais pressionados e alvo de intervenção do BoE, sobem 4,9 pontos base para 4,409%.



A libra que registava ganhos face ao dólar regista agora uma queda de 0,46% para 1,1306 dólares e em relação à moeda única mergulha 0,53% para 1,1481 euros.

O Banco de Inglaterra (BoE) negou o adiamento da venda de obrigações do tesouro britânico. Isto depois de o Financial Times ter avançado que essa proposta estaria em cima da mesa, na manhã desta terça-feira, e que por isso, o leilão deveria ocorrer para além da data anteriormente planeada, 31 de outubro.De acordo com um documento escrito por um porta-voz do banco central a que a Bloomberg teve acesso, é indicado que a notícia é "incorreta".O Banco de Inglaterra tem cerca de 840 mil milhões de libras em dívida britânica, valor que cresceu durante mais de uma década para estimular a economia numa altura de uma crise financeira e de pandemia.