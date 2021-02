Banco de Inglaterra prepara Reino Unido para nova contração económica

Na sequência do agravamento das condições económicas, o Banco de Inglaterra cortou ainda as perspetivas de crescimento do PIB para este ano. Agora, espera um crescimento de 5%, quando em novembro a projeção apontava para 7,25%.



A decisão de manter inalterada a política monetária já era esperada pelos analistas. Com custos de financiamento muito baixos, um programa de compra de ativos no terreno, o Banco de Inglaterra torna mais fácil ao Governo adotar medidas de esforço orçamental para amparar a economia.

O Banco de Inglaterra deixou esta quinta-feira a taxa de juro inalterada, em 0,1%, bem como o seu programa de compras. Mas trouxe más notícias: antecipa uma nova contração do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre deste ano, na sequência das medidas mais restritivas de confinamento implementadas para travar os contágios de covid-19.Sem mexer na política monetária, o banco central inglês passou assim a bola ao Executivo sobre a necessidade de aplicar mais estímulos económicos para ajudar o país a resistir aos efeitos da pandemia.