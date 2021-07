BdP entrega 671 milhões de euros ao Estado referentes a 2020. Menos 30% do que no ano anterior

O Banco de Portugal (BdP) entregou um total de 671 milhões de euros ao Estado português, entre dividendos e impostos relativos a atividade do ano passado, de acordo com os números que constam do relatório de atividade e contas de 2020, apresentado esta quarta-feira, pelo governador da instituição, Mário Centeno.Este montante divide-se entre 428 milhões de euros referentes aos dividendos propriamente ditos, ao qual se somam 243 milhões de euros pagos em impostos. Assim assim, os números deste ano relativos a este segmento ficam aquém dos do ano passado, com uma queda de 29,8% face ao montante total de 956 milhões que o Banco de Portugal entregou ao Estado nacional, referente à operação de 2019.

De acordo com o relatório de contas referente a 2020, hoje divulgado, o banco central que é liderado por Mário Centeno obteve um resultado líquido de 535 milhões de euros, também uma queda tendo em conta os 759 milhões de euros anunciados no ano anterior. Ainda assim, o Banco de Portugal diz que o montante agora anunciado foi "superior ao resultado orçamentado para 2020".Para justificar estes resultados o banco realça "os juros de títulos detidos para fins de política monetária, o aumento dos juros a pagar das operações de refinanciamento às IC e a redução de gastos de funcionamento: menos reformas antecipadas e impacto da pandemia".A distribuição de resultados será a mesma que tem sido praticada nos últimos anos e que vai ao encontro com o que está estipulado na lei. Ou seja, 20% dos lucros obtidos ficarão retidos para reservas e os restantes 80% serão distribuídos em dividendos ao Estado. Assim, o Banco de Portugal atribui cerca de 107 milhões de euros às reservas legais e outras reservas, deixando os tais 428 milhões (80%) para o Estado a título de dividendos.Se por um lado os resultados líquidos do Banco de Portugal conheceram uma queda em 2020, o seu balanço - total de ativos que tem em carteira - disparou. Num ano marcado pela pandemia, em que os bancos centrais abriram a mão de estímulos históricos para as economias, a instituição nacional viu o seu balanço total engordar 32,5 mil milhões de euros para os 192,439 mil milhões de euros.