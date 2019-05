Banco de Portugal vai continuar a comprar mais dívida pública

Portugal vai poder continuar a beneficiar da ajuda da política monetária para pagar menos juros. O ritmo de compras feitas pelo banco central deverá manter-se apesar da entrada na fase de reinvestimento do programa de compra de ativos do BCE.

O Banco de Portugal vai poder continuar a comprar dívida pública portuguesa a um ritmo semelhante ao que tem feito até agora, apesar de o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu ter entrado numa fase apenas de reinvestimento. Desta forma, é de esperar que os juros da dívida portuguesa não sintam o impacto da redução progressiva dos estímulos, beneficiando do apoio da política monetária para se manterem baixos durante mais tempo.





Como explica o Relatório da Implementação da Política Monetária publicado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, as compras líquidas acumuladas pelo banco central português no âmbito do programa de compra de ativos continuam abaixo da chave de capital do país (estão em 1,9%, quando o limite são 2,5%).



Assim, conforme decisão do BCE, o banco central português poderá não só reinvestir os montantes que forem vencendo, como poderá aumentar progressivamente esse investimento, para se ir aproximando da sua chave de capital. O limite por emissão continua, contudo, a ser de um terço do valor disponível.



Na prática, isto significa que o impacto da fase de reinvestimento será muito limitado no caso português. E quanto mais prolongada for esta fase, mais tempo poderá o país beneficiar do apoio da política monetária. É que ao comprar dívida pública, o Banco de Portugal pressiona os juros em baixa, ajudando a reduzir os custos de financiamento do país.



Além disso, os juros pagos pelo Estado português ao Banco de Portugal podem depois reverter a favor da República, na forma de dividendos pagos anualmente. Conforme foi revelado na semana passada, o banco central pagou este ano um novo valor recorde de dividendos, de 645 milhões de euros, brutos.