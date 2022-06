Banco do Canadá sobe juros em 50 pontos para 1,5% e endurece discurso

Tal como já era esperado pela maioria dos analistas, o Banco do Canadá subiu as taxas de juro de referência em 50 pontos base, para 1,5%, esta quarta-feira.O que já não era antecipado pelos economistas era o tom bastante mais duro do comunicado da instituição, indicando que está preparada para acelerar o ritmo ou a dimensão dos aumentos futuros face ao que até agora os membros do Banco do Canadá tinham indiciado."O Banco do Canadá está preparado de forma mais vigorosa se necessária para atingir o seu compromisso de atingir a meta de 2% para a inflação".Esta é a segunda subida consecutiva de 50 pontos base nas taxas de juro canadianas e a expressão "mais vigorosa" parece implicar que em julho irá novamente aumentar o custo do dinheiro em 50 pontos e aumenta as probabilidades de nova subida de igual dimensão em setembro se a inflação continuar elevada.O banco central canadiano refere que "o risco de inflação elevada se tornar persistente aumentou" e que a economia está "claramente a funcionar com excesso de procura e sobreaquecida"."O banco irá usar os seus instrumentos de política monetária para fazer a inflação regressar ao objetivo e manter as expectativas de inflação bem ancoradas", assinala ainda o comunicado."Com a economia com excesso de procura e a inflação a persistir bem acima da meta traçada e esperando-se que suba no curto prazo, o Banco do Canadá continua a considerar que as taxas de juro terão de subir mais", frisa ainda o documento.