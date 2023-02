Banco do Japão em contraciclo à espera de uma nova liderança

Partilhar artigo



Pioneiro nas medidas não convencionais e um caso de estudo para economistas e analistas, o Banco do Japão (BoJ, na sigla inglesa) tem-se mantido em contraciclo com as principais economias. Mantém as taxas de juro de referência em níveis negativos, enquanto continua com um controlo apertado das "yields" da dívida pública.



Prestes a mudar de líder, a dúvida é se daí sairá uma solução de continuidade ...