BCE deverá prolongar alguns apoios à banca por mais nove meses. Dividendos podem retomar "em breve"

Já em dezembro apelou a que não distribuíssem dividendos até setembro de 2021 ou os limitassem até 15% dos lucros e que não excedam os 20 pontos base do rácio CET1.

O Banco Central Europeu (BCE) deverá alargar algumas das medidas de apoio aos bancos da região por mais nove meses, até março do próximo ano, de forma a assegurar que os "players" do setor continuem a ter margem para garantir crédito à população, de acordo com a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do assunto.Assim, os apoios estarão em vigor até março de 2022, alinhando a data limite destes estímulos com a do PEPP - o programa de compra de ativos criado para dar resposta à pandemia.Segundo a agência, o quadro de supervisão do BCE prepara-se para continuar a permitir que os bancos excluam os depósitos nos bancos centrais até daqui a nove meses, quando se calcular o rácio de alavancagem. As medidas requerem ainda aprovação por parte do BCE.Esta isenção, que de outra forma expiraria a 27 de junho, faz com que os bancos pareçam mais robustos e tenham uma margem maior para ceder crédito ou financiar outras operações.Isto pode ganhar importância tendo em conta que na Zona Euro existe uma forte dependência das empresas aos empréstimos da banca, ao invés do que acontece nos EUA, por exemplo, em que as empresas olham para o mercado de capitais como uma grande fonte de financiamento.Para além de estar a equacionar alargar os apoios, o banco central prepara-se para retirar as restrições sobre os dividendos que a banca distribui aos seus acionistas.Andrea Enria, economista que lidera o quadro de supervisão do BCE, disse que esperava que estas restrições fossem levantadas "em breve". "Vamos ter uma decisão no nosso encontro de 23 de julho e comunicaremos logo a seguir", garantiu.Os bancos europeus estavam proibidos de distribuir dividendos pelos seus acionistas desde o ano passado, de forma a conseguirem ter reservas suficientes para precaver possíveis perdas com a crise.