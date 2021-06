BCE mantém taxas e compras de ativos a um ritmo elevado

Assim, a compra de ativos, no âmbito do programa pandémico e que tem um envelope total de 1,85 biliões de euros, vai continuar. O programa tem para já um período de duração até março de 2022. Já no programa corrente, APP, as compras líquidas vão continuar a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros.





O Banco Central Europeu vai manter o ritmo de compra de ativos a um "elevado ritmo" ao abrigo do plano pandémico. E manteve, como era esperado, as taxas de referência nos mesmos níveis."Olhando para as condições de financiamento e para o 'outlook' da inflação, o conselho de governadores espera que as compras líquidas, ao abrigo do PEPP, durante o próximo trimestre continuem a um ritmo mais elevado do que nos primeiros meses do ano", declara o BCE no comunicado divulgado sobre a reunião de política monetária.As compras vão, assim, continuar até que o banco central considere que a crise provocada pela covid-19 está em período terminal.As taxas mantêm-se aos mesmos níveis, declarando o BCE que irão continuar a estes níveis ou até mais baixo até que a projeção para a inflação se coloque "robustamente" num nível "suficientemente perto, mas abaixo, dos 2%".(notícia atualizada com mais informações)