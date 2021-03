BCE promete acelerar "significativamente" compra de ativos no âmbito da pandemia

"Com base numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspetivas de inflação, o Conselho do BCE espera que as aquisições no âmbito do PEPP ao longo do próximo trimestre sejam conduzidas a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros meses deste ano", lê-se no comunicado, publicado esta tarde.

O envelope total do Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) mantém-se em 1.850 mil milhões de euros e o horizonte temporal para as compras líquidas também continua a ser março de 2022, ou até o BCE "considerar que o período de crise do coronavírus terminou". Ou seja, o BCE foi ao encontro das expectativas dos analistas: não aumentou a dimensão dos instrumentos que tem no terreno, mas reforçou o discurso, prometendo ser mais ativo para garantir que as condições de financiamento se mantêm suficientemente acomodatícias.