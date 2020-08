BCE reduz compras de ativos para mínimos desde o início da pandemia

Programa de Compra de Emergência Pandémica (





1,35 biliões de euros e Christine Lagarde, a presidente da instituição, garantiu que não iam sobrar notas neste envelope desenhado para combater o impacto económico da pandemia. Na semana terminada a 31 de julho, o banco central já tinha registado um mínimo no volume de compras, com 17,476 mil milhões adquiridos. O máximo foi atingido na semana de 8 de maio, com a compra de 34,097 mil milhões de euros em dívida soberana europeia.



Na última reunião de política monetária, Lagarde optou por não aumentar o montante deste programa, mas antes esperar pela próxima reunião de política monetária de setembro para medir o pulso real da recuperação que os páises da região estavam a atingir.



Na última reunião de política monetária de junho, Lagarde tinha anunciado um reforço de 600 milhões de euros do PEPP para os 1,35 biliões de euros, e alargou a duração da sua atuação. Mas de acordo com os cálculos do Negócios, se o banco central continuar a comprar dívida ao ritmo atual, o PEPP vai ficar sem munições até abril de 2021, antes da data prevista pelo banco.



As contas têm por base a média semanal de compras desde que o programa foi lançado, em março. Desde então, o BCE compra 23,8 mil milhões de ativos, em média, à luz deste programa pandémico. Sobram ainda cerca de 896 mil milhões de euros.

