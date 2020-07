Carlos Costa rejeita que responsáveis vindos da política retirem independência ao BCE

"Tendo em conta o mandato, a dinâmica e a cultura do Conselho de Governadores, é muito difícil pensar que alguém vindo da política vá influenciar a forma como o organismo trabalha. Pelo contrário, o que se vê é a 'aclimatização' dos novos membros aos que já lá estão", disse Carlos Costa numa entrevista ao Fórum Oficial das Instituições Financeiras e Monetárias (OMFIF, na sigla em inglês), hoje divulgada.O governador do BdP, que formalmente terminou o mandato em 08 de julho mas continua em funções até à tomada de posse do novo governador, Mário Centeno, na segunda-feira, acrescentou que "a cultura da instituição [BCE] já está muito estabelecida"."Para além disso, temos vários advogados que vêm dos Comités para o Conselho de Governadores. Há os trabalhadores do BCE em si, muito orgulhosos e muito independentes. E há a independência entre os governadores. Ninguém quer ser visto como uma marioneta política", afirmou Carlos Costa à OMFIF.O ainda governador do BdP defendeu assim a ideia de que responsáveis políticos que transitam para os bancos centrais, e por isso tomam parte no Conselho de Governadores do BCE (que decide a política monetária da zona euro), não participam de forma a defender os interesses dos países de origem, por terem estado em funções governamentais anteriormente, mas sim os interesses da zona euro como um todo.Na entrevista, Carlos Costa considerou também que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), que tem linhas de crédito de até 240 mil milhões de euros ao dispor dos países no âmbito da pandemia de covid-19, "sofre de alguns pecados que vêm da forma como foi fundado", na sequência das dívidas soberanas.Questionado sobre se Portugal poderia recorrer ao MEE, e acerca da forma como a Itália (que, tal como Portugal, tem uma dívida pública elevada) vê o recurso ao mecanismo como um estigma, Carlos Costa respondeu que "essa não é uma questão para um banqueiro central, é uma questão para o ministro das Finanças".Já como "cidadão português", disse que se deve ser "realista", e apelidou o MEE de "um avanço real na direção correta".Sobre o Programa Especial de Compra de Ativos (PEPP) do BCE, que teve uma dotação inicial de 750 mil milhões de euros e que foi reforçado até aos 1,35 biliões de euros, Carlos Costa considerou positivo o reforço, dizendo que "é importante que as pessoas estejam confiantes de que não haverá falta de intervenção, se necessária"."O nosso objetivo é fazer o que for necessário para evitar a fragmentação da união monetária. Se olharmos para as curvas dos juros (das dívidas soberanas), vemo-las a comportar-se de uma forma que demonstra que os mercados estão confiantes de que podemos transmitir a nossa política monetária sem qualquer dificuldade", sustentou.Na segunda-feira, o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, tomará posse como governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa, que ocupava o cargo desde 2010.