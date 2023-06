Ciclo de subida de juros do BCE já tem fim à vista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É quase certo que Christine Lagarde vai anunciar que o Banco Central Europeu (BCE) decidiu subir as três taxas de juro de referência na Zona Euro. Mais importante do que essa decisão serão os sinais sobre o fim do ciclo, numa altura em que o mercado já vê uma pausa na estratégia.





...