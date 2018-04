Costa: Substituto de Draghi “deve dar continuidade” ao trabalho de quem salvou o euro

O primeiro-ministro considera que o mais importante na substituição do actual presidente do BCE em Outubro do próximo ano "é a continuidade e a estabilidade da abordagem de Draghi".

O primeiro-ministro António Costa defende que o substituto de Mario Draghi na liderança do Banco Central Europeu (BCE) deve dar continuidade à abordagem adoptada pelo italiano que, segundo o chefe do Governo português, foi um dos principais responsáveis pela salvação do euro.





"Gostaríamos de alguém que pudesse dar continuidade ao muito bom papel desempenhado por Mario Draghi, que foi responsável, em grande medida, por salvar o euro", afirmou António Costa, em declarações à Bloomberg, em Londres.