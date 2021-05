Fed considera que economia ainda está longe das metas

Os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed consideraram, na reunião de política monetária do banco central norte-americano decorrida a 27 e 28 de abril, que o seu atual posicionamento em matéria de políticas continua a ser "apropriado", revelam as atas dessa reunião, hoje divulgadas.

Com o aumento da inflação no país, que a Fed tem relativizado por considerar que é apenas transitório, têm crescido os receios de que o banco central possa começar a subir os juros diretores – atualmente em mínimos históricos, a rondar os 0% – mais cedo do que o esperado, mas o presidente da instituição tem reiterado que isso não está previsto.

Jerome Powell tem procurado passar uma mensagem de tranquilidade aos mercados, já que os receios associados à inflação puxam pelos juros das obrigações e provocam perdas nas bolsas com a fuga para ativos mais seguros.

"Muitos participantes sublinharam que os gastos dos consumidores continuarão a ser sustentados pelos estímulos orçamentais, progresso nos programas de vacinação, aumento da procura e elevado nível de poupanças", destaca a Reuters, citando o FOMC.

No geral, os intervenientes na reunião consideraram que a economia continua longe das suas metas de estabilidade dos preços e de pleno emprego.

Ainda assim, alguns dos membros da Fed sugeriram que se a economia continuar a fazer progressos no sentido de alcançar as metas do FOMC, "poderá ser apropriado a determinada altura, nas próximas reuniões, começar a debater um plano para ajustar o ritmo de compra de ativos".

Ou seja, apesar de não mencionar diretamente o tapering [redução gradual do programa de estímulos – compra de ativos], essa ideia ficou no ar. No próprio dia em que a reunião terminou, Powell disse que o banco central estava preparado para ajustar a política dos juros à medida que as coisas fossem mudando. Agora sabe-se que também houve alusão ao programa de compra de ativos.

Na última reunião, recorde-se, além de manter os juros diretores, a Fed decidiu que continuaria a comprar o equivalente a 120 mil milhões de dólares em ativos por mês.