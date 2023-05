Fed dividida no apoio a subidas adicionais dos juros diretores

Na sua última reunião de política monetária, realizada nos dias 2 e 3 de maio, a Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell (na foto), voltou a subir os juros diretores, em linha com as expectativas do mercado. O banco central dos EUA anunciou um aumento de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, que passou assim para um intervalo entre 5% e 5,25%. Agora, com a divulgação das atas do encontro, ficou a saber-se que não há unanimidade sobre o caminho futuro a seguir.

Segundo as atas da reunião, agora divulgadas, alguns membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed sublinharam que, tendo a economia evoluído de acordo com as suas perspetivas atuais, então talvez não fossem necessárias subidas adicionais dos juros – além das que foram definidas nessa reunião.

No entanto, alguns participantes salientaram que, com base nas suas estimativas de que os progressos de um retorno da inflação à meta dos 2% continuarão a ser inaceitavelmente lentos, "isso talvez exija uma firmeza adicional na política monetária a definir nas próximas reuniões", referem as atas.



(Notícia em atualização)