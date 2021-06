Fed vai começar a reduzir programa de compra de ativos das empresas

A Fed anunciou que vai dar início ao tapering [redução do programa de estímulos – compra de ativos] da dívida corporativa, algo que já tinha ficado no ar quando foram divulgadas as atas da última reunião do banco central dos EUA.

Na última reunião, recorde-se, além de manter os juros diretores, a Fed decidiu que continuaria a comprar o equivalente a 120 mil milhões de dólares em ativos por mês. Mas, com a divulgação das atas ficou a saber-se que tinha havido, nessa reunião, uma alusão ao programa de compra de ativos e à sua possível retirada gradual – se bem que a dívida corporativa seja a primeira de que a Reserva Federal abrirá mão, mantendo por enquanto a aquisição de obrigações do Tesouro.

Em comunicado divulgado esta noite, a Fed diz que o programa através do qual comprou dezenas de milhares de milhões de dólares de dívida das empresas para revitalizar a economia vai então começar a ser progressivamente reduzido. Ou seja, vai começar a diminuir os ativos corporativos que tem em carteira no âmbito desse programa – secondary market corporate credit facility.

No mesmo documento, citado pela CNN, a Fed refere que esta linha de apoio foi crucial para as empresas no auge da recessão decorrente da pandemia de covid-19 mas que chegou a hora de começar a reduzir a sua carteira com estes ativos à medida que a economia vai recuperando.

A Fed detém atualmente 13,7 mil milhões de dólares de ativos corporativos, incluindo mais de 5 mil milhões de dólares em obrigações das empresas e 8,5 mil milhões em ETF (Exchange Traded Funds, fundos que replicam o desempenho de um índice específico).

Uma vez que se trata de um portefólio de grandes dimensões, a Fed sublinhou que irá vender esses ativos de forma gradual para que os mercados continuem a funcionar adequadamente e para reduzir qualquer choque no sistema daí decorrente.

"As vendas da nossa carteira serão graduais e ordenadas, e visarão minimizar o potencial de qualquer impacto adverso no funcionamento do mercado", frisa o comunicado do banco central.

Além destes ativos corporativos, a Fed detém mais 7 biliões de dólares de dívida soberana – e que diz que vai continuar a comprar para manter encarrilada a retoma económica.

No entanto, o presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, disse hoje que considera adequado que também a compra de obrigações do Tesouro comece a diminuir. Quanto ao timing para esse process, "isso é algo que temos de começar a debater", comentou, citado pelo Washington Examiner.

Segundo Harker, embora a Fed pretenda manter os juros diretores (a taxa dos fundos federais) em mínimos históricos durante mais algum tempo, talvez seja tempo de "pensar no ‘tapering’ do nosso programa mensal de compra de dívida soberana e de títulos endossados a hipotecas, atualmente no valor de 120 mil milhões de dólares".

A possibilidade de uma subida prolongada da inflação – por conta da retoma económica – tem mexido com as bolsas, uma vez que os investidores receiam que isso leve a que a Reserva Federal norte-americana altere a sua política monetária mais cedo do que o esperado – se bem que a Fed venha a dizer reiteradamente nos últimos tempos que os juros diretores em mínimos históricos são para manter durante mais algum tempo.

O presidente da Fed, Jerome Powell, tem reafirmado que para o banco central mudar a sua política teria de haver simultaneamente uma melhoria no mercado laboral e uma subida da inflação no médio prazo – a subida temporária, no curto prazo, é algo que não assusta a Reserva Federal.