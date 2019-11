Fed viu riscos de contração nos EUA mas considerou juros bem calibrados após terceiro corte

Nas atas da Reserva Federal norte-americana relativas à reunião de 29 e 30 de outubro, vários responsáveis do banco central sublinharam que os riscos para a economia do país se mantinham elevados. Mas concordaram em manter os juros nos níveis em que os colocaram nessa reunião.

Os responsáveis da Fed sublinharam, na reunião de política monetária de 29 e 30 de outubro, que os riscos de contração da economia dos EUA permaneciam elevados. Nesse dia decidiram-se por um terceiro corte consecutivo da taxa de juro diretora e concordaram em mantê-la nesse nível até ao final do ano, revelam as atas dessa reunião da Reserva Federal norte-americana.

A 30 de outubro, a Fed anunciou um corte dos juros, em 25 pontos base, colocando a taxa diretora num intervalo entre 1,5% e 1,75%. A 18 de setembro tinha anunciado um outro corte de 25 pontos base – que foi o segundo do ano, depois de ter reduzido a taxa dos fundos federais na reunião que decorreu no final de julho.

Jerome Powell tinha declarado que o corte de 25 pontos base em julho – o primeiro em mais de 10 anos – não seria o início de um longo ciclo de descidas. Mas voltou a descer os juros diretores em setembro e em outubro. Foram três cortes consecutivos (uma vez que em agosto não há reunião da Fed).

Agora, as atas dizem que na reunião de outubro, com o terceiro corte, apesar de os responsáveis da Fed continuarem preocupados com os riscos de contração económica, consideraram que os juros ficariam "bem calibrados" e que deveriam permanecer nesse nível até ao final do ano.





Os riscos de contração percecionados por muitos dos responsáveis do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla original) foram sobretudo associados aos riscos em matéria de crescimento económico global e de comércio internacional, que foram vistos como "significativos", referem ainda as atas.