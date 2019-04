Fed volta a admitir subir ou descer juros ainda este ano

Os responsáveis pela política monetária da Reserva Federal (Fed) debateram, na reunião de 19 e 20 de março, as "significativas incertezas" e a inflação persistentemente baixa, enquanto se debruçavam sobre possíveis mexidas na taxa de juro diretora.

E apesar de nessa reunião terem admitido a possibilidade de já só voltarem a subir juros em 2020, as atas revelam que alguns responsáveis defendem que se subam já em finais deste ano no caso de o crescimento económico continuar acima do ritmo tendencial de longo prazo. Mas houve também quem sublinhasse que os juros poderão mexer em qualquer um dos sentidos - para cima ou para baixo -, com base nos próximos dados económicos e outros desenvolvimentos. Contudo, a maioria aponta para um status quo nas taxas diretoras até ao final do ano. Ou seja, a incerteza é tanta que há estimativas "para todos os gostos".

Apesar de, a haver mexida, esta poder ser para cima, o panorama económico pode mudar de tal forma que em vez de uma subida a Fed possa decidir-se por uma descida. Tudo vai depender do crescimento da economia, com os dados do emprego e da inflação a terem grande peso.

A Fed iniciou a normalização monetária com uma economia mais robusta, mas tem sempre reiterado que a subida dos juros deve ser a adequada para sustentar um mercado de trabalho sólido e a inflação em torno dos 2%. Ora, com o atual abrandamento económico, a postura também se tornou mais branda.



No final de janeiro, a entidade liderada por Jerome Powell mudou substancialmente a linguagem do seu discurso. Não só não disse quantas vezes previa mexer nos juros este ano, como também abriu a porta a que a próxima mexida pudesse ser para cima ou para baixo.

Esta postura "mais paciente" defendida pela Fed norte-americana levou a que muitos economistas e outros intervenientes colocassem a hipótese de já nem haver aumentos de juros no resto do ano, se bem que a probabilidade mais apontada seja a de uma subida.

Nessa altura, o banco central norte-americano não só se decidiu por um ‘status quo’ em matéria de juros como também deixou a indicação de que iria ser "paciente" na alteração da política monetária no futuro – indicação essa que tem vindo a ser reiterada.

Foi aí que a Fed mudou substancialmente o seu discurso, pois costuma sinalizar o número de mexidas na taxa diretora. Além disso, deixou cair a expressão "algumas subidas adicionais" nas taxas de juro e abriu a porta a que a próxima mexida pudesse ser para cima ou para baixo.

Entretanto, na reunião de março o banco central norte-americano manteve, sem grandes surpresas, a taxa dos fundos federais no intervalo entre 2,25% e 2,5% (intervalo para o qual tinha subido os juros no passado dia 19 de dezembro), e sinalizou que não haveria subidas este ano, podendo haver um aumento em 2020. Isto muito à conta da desaceleração da economia dos EUA.

Agora, com a divulgação das atas dessa reunião, ficou a saber-se que há já quem defenda uma nova subida ainda este ano.

A estimativa média da Fed, no mês passado, apontava para zero subidas este ano, contra uma projeção de dois aumentos que tinha sido feita em dezembro passado.