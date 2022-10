Goldman Sachs revê em alta "pico" das taxas da Fed. Estima que atinjam 5% em março

Os economistas do Goldman Sachs reviram em alta as expectativas para o pico das taxas diretoras da Reserva Federal dos EUA (Fed). Os analistas do banco de investimento esperam agora que as taxas de referência se situem entre 4,75% e 5% em março, mais 25 pontos base do que nas anteriores previsões.Numa nota de "research" datada de sábado, 29 de outubro, e citada pela Bloomberg, o Goldman Sachs detalha que a instituição liderada por Jerome Powell deverá subir as taxas em 75 pontos base na reunião da próxima quarta-feira, seguindo-se um incremento de 50 pontos em dezembro.No próximo ano, os economistas liderados por Jan Hatzius apontam para que a Fed deverá ainda aumentar as taxas diretoras em 25 pontos base em fevereiro, repetindo a "dose" em março.Estas estimativas colocariam as taxas diretoras no intervalo de 4,75% a 5% no final do primeiro trimestre.A novidade face às anteriores previsões é a subida em março, que os economistas justificam com a inflação "inconfortavelmente elevada", a necessidade de arrefecer a economia e para evitar um alívio prematuro das condições financeiras.