Lagarde antecipa nova queda do PIB no final de 2020. Os pontos positivos e os negativos no horizonte

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), adiantou esta quinta-feira que a economia da Zona Euro deverá ter voltado a contrair no quarto trimestre de 2020. O cenário continua muito incerto, com risco de a realidade se vir a revelar pior do que o esperado. Porém, há também pontos positivos no horizonte.A avaliação da líder foi feita na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do conselho do BCE, onde se manteve inalterada a política monetária, fortemente acomodatícia. "Há desenvolvimentos mistos na economia", garante Lagarde, que olha com otimismo para o início dos planos de vacinação, para o acordo do Brexit e para o acordo final do mega pacote de estímulos orçamentais da Comissão Europeia.Neste ponto, a presidente do BCE pediu aos Estados-membros que acelerem os processos de ratificação da possibilidade de a União Europeia alargar os seus recursos próprios, para implementar o quanto antes o NextGeneration EU, um programa que considera que será "chave". "Continua a ser crítica uma posição ambiciosa e coordenada" nas políticas orçamentais, defendeu Lagarde, notando, porém, que as medidas de suporte devem continuar a ser focadas e temporárias."Acelerem os processos de ratificação, finalizem os Planos de Recuperação e Resiliência e disponibilizem os fundos, acompanhados das reformas estruturais necessárias", pediu. Para a presidente do BCE, daí depende também a eficácia da política monetária.



Outros dos sinais positivos que a líder destacou foram "as eleições nos Estados Unidos" e os "relatórios do PMI na Zona Euro".

Contudo, há ainda muita incerteza no ar. Os novos confinamentos e as variantes mais contagiosas da covid-19 surgem como as principais preocupações de Lagarde, neste momento. A presidente do BCE notou que a pandemia piorou, que a atividade no final de 2020 também, que os indicadores de mobilidade e de vendas a retalho caíram.Daí que o BCE continue pronto para ajustar todos os instrumentos de política monetária em vigor. As opções estão todas "em cima da mesa" e com um "elevado grau de flexibilidade" para ajustar os programas sempre que e se for necessário, sublinhou Lagarde.