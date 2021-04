Leão afirma que “política monetária está esgotada”. E o que diz Centeno?

O governador do Banco de Portugal considera que a interação entre a política monetária e a orçamental é para manter. Mas recusa que a independência do BCE possa estar em causa. “A independência conquista-se com as ações”, defende.

