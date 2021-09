O que tira o sono aos banqueiros centrais?

Lagarde está preocupada com a vacinação e com as alterações climáticas. Andrew Bailey assume que quer ver como se resolve o desajustamento entre oferta e procura. Jerome Powell deixa transparecer nervosismo com a inflação.

O que tira o sono aos banqueiros centrais?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.