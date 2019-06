Presidente da Fed de Minneapolis defende corte de juros de 50 pontos

Neel Kashkari, presidente da Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, é defensor de um corte da taxa de juro dos EUA de 50 pontos base. E foi isso que defendeu na última reunião. "Defendi um corte de juros de 50 pontos base para [o intervalo entre] 1,75% e 2% e o compromisso de não se subir juros outra vez até que a inflação core atinja o nosso objetivo de 2% numa base sustentável", realçou o responsável numa mensagem publicada no site da Reserva Federal de Minneapolis.

"Acredito que é preciso uma ação agressiva como esta para" elevar a inflação para o objetivo traçado pela Fed, acrescentou o responsável.

Na última reunião da Fed, os responsáveis votaram na manutenção dos juros no internalo entre 2,25% e 2,5%, com apenas um voto contra – com James Bullard a defender a descida em 25 pontos base na taxa de referência imediata. Mas metade dos responsáveis assumiu prever uma descida de juros. Kashkari não vota este ano no comité da Fed, realça a Bloomberg.

O responsável afirmou, na missiva desta sexta-feira, que tem sido contra a subida de juros desde que tomou posse (janeiro de 2016), realçando não ter visto "provas suficientes" de pressões inflacionistas e de força suficiente no mercado de trabalho.