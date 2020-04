Reino Unido recorre ao Banco de Inglaterra para financiar despesa com a covid-19

O Reino Unido encontrou uma forma pouco convencional para financiar as despesas do país no combate à propagação do novo coronavírus e aos efeitos económicos da pandemia.

Os gastos que o governo britânico vai incorrer serão financiados diretamente pelo banco central, pelo que o Tesouro do Reino Unido não terá que recorrer aos mercados para obter financiamento extra. A plataforma de meios e pagamentos do Tesouro no banco central funciona como um cheque especial e foi usada pela última vez durante a crise financeira, há mais de uma década. A utilização desta plataforma por parte do governo britânico pode alimentar a crença entre alguns economistas e investidores de que a escala da crise económica desencadeada pelo novo coronavírus pode exigir que os governos abandonem um tabu antigo de pedir dinheiro aos próprios bancos centrais, refere a agência Dow Jones. O Financial Times salienta que esta medida ilustra como os governos estão a necessitar de elevados níveis de liquidez para combater a pandemia e ajudar empresas e famílias que estão a perder negócio e rendimentos. Os gabinetes ministeriais do governo britânico têm assim luz verde para gastar sem ter a preocupação com o nível de liquidez do Tesouro do país, que vai buscar esses fundos diretamente ao banco central. Em Portugal, por exemplo, o IGCP já anunciou que iria aumentar os seus programas de emissões de dívida para financiar os gastos do Governo português. No Reino Unido o governo de Boris Johnson pode passar ao lado dos mercados para obter esse financiamento extra. O Governo britânico assinalou que este financiamento direto do banco central será "temporário e de curto prazo", prevendo o regresso à normalidade até ao final do ano. Na crise financeira de 2008 o Reino Unido também recorreu a este mecanismo, conhecido por "Ways and Means Facility", que chegou a atingir 20 mil milhões de libras.