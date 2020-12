Suécia estuda hipótese de lançar uma moeda digital

O Governo sueco vai avaliar a possibilidade de implementar uma moeda digital a nível nacional.





O ministro dos mercados financeiros, Per Bolund, anunciou que a análise lançada esta sexta-feira deverá estar completa no final de novembro de 2022. Foi escolhida Anna Kinberg Batra, uma antiga presidente do comité de finanças do banco central sueco, o Riksbank, para liderar este estudo.





A Suécia está entre os primeiros países a considerar implementar uma moeda digital. O banco central já tem, inclusivamente, um piloto a decorrer em parceria com a Accenture para intriduzir uma krona eletrónica, com base na mesma tecnologia que suporta moedas como a Bitcoin.





O Governador atual do Riksbank, Stefan Ingves, afirmou em outubro que qualquer decisão acerca de emitir uma e-krona terá de ser tomada a nível político. Do lado do Governo, Bolund considera que é vital testar primeiro a segurança desta forma de pagamento assim como a acessibilidade a toda a população.