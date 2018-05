Turquia sobe juros para 16,5% para travar colapso da lira

A Turquia anunciou um aumento dos juros esta quarta-feira, 23 de Maio, para travar a queda da lira, que atingiu um novo mínimo histórico face ao dólar, após uma descida de mais de 5%.

O banco central do país decidiu subir uma das principais taxas de juro de 13,5% para 16,5%, depois de uma reunião extraordinária do comité de política monetária para "discutir os desenvolvimentos recentes".

"Os actuais níveis elevados de inflação e as expectativas de inflação continuam a representar riscos para o comportamento dos preços", disse o banco central num comunicado citado pelo Financial Times. "Nesse sentido, o comité decidiu implementar um forte aperto monetário para apoiar a estabilidade de preços".

"O banco central continuará a usar todos os instrumentos disponíveis na prossecução do objectivo de estabilidade de preços. A postura firme na política monetária será mantida de forma decisiva até que as perspectivas de inflação apresentem uma melhoria significativa", acrescentou a autoridade monetária.

A decisão do banco central foi tomada no dia em que a lira turca chegou a desvalorizar 5,09% face ao dólar para um novo mínimo histórico. Depois de anunciada a subida dos juros, a tendência inverteu-se, estando a lira a recuperar 0,43%.

No mês de Maio, a lira caiu em todas as sessões, à excepção de três, depois de o presidente Recep Tayyip Erdogan ter dito que pretende assumir uma maior responsabilidade pela política monetária do país se vencer as eleições de 24 de Junho. As afirmações aumentaram os receios de que a pressão do presidente estivesse a minar a capacidade do banco central de intervir, o que intensificou o colapso da moeda.





A lira acumula uma queda de 17,1% desde o final de 2017. Os investidores estão preocupados com o sobreaquecimento da economia, numa altura em que a taxa de inflação está próxima dos 11%.