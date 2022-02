Ucrânia: BCE garante que irá tomar "todas as medidas necessárias" à estabilidade do euro

pretende implementar todas as sanções de forma determinada e rigorosa".

O Banco Central Europeu (BCE) garantiu esta sexta-feira que tomará "todas as medidas necessárias" para assegurar a estabilidade dos preços na zona euro e do sistema financeiro europeu, tendo em conta o impacto económico que se espera que venha a ter a invasão russa da Ucrânia."O BCE está pronto para tomar as medidas necessárias dentro das suas responsabilidades para garantir a estabilidade dos preços e estabilidade financeira na zona euro", referiu a presidente da autoridade monetária europeia, Christine Lagarde, em conferência de imprensa, após a reunião do Eurogrupo.Em causa estão os ataques que têm vindo a ser perpetrados pela Rússia na Ucrânia desde a madrugada de quinta-feira. Os Estados Unidos e Reino Unido já anunciaram novas sanções à Rússia, e a União Europeia deve anunciar ainda esta sexta-feira novas sanções, que deverão ser coordenadas com os restantes países para terem o "máximo efeito".Christine Lagarde considera que ainda é cedo para avaliar o impacto económico da invasão da Rússia na Ucrânia, mas que é claro que a incerteza causada nos mercados deverá afetar o investimento e consumo na zona euro, provocando constrangimentos ao crescimento dos países que aderiram à moeda única.A presidente do BCE admitiu ainda que a invasão russa da Ucrânia e as consequentes sanções económicas a aplicar deverão fazer com que a inflação "acelere no curto prazo". Ainda assim, sublinhou que "o BCEO BCE vai reunir-se a 10 de março para debater se deve manter uma política acomodatícia face às crescentes pressões inflacionárias, que devem continuar a aumentar em virtude da subida dos preços da energia.