Acompanhe aqui em direto o briefing do Conselho de Ministros

Os compromissos que tínhamos assumido são os que aqui apresentamos sem nenhuma desistência", garante Mariana Vieira da Silva

O Governo garante que as medidas que foram apresentadas no programa eleitoral do PS são os que estão no Programa do Governo e não deixou cair nenhuma.



"Os compromissos que tínhamos assumidos são os que aqui apresentamos sem nenhuma desistência", garantiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa do primeiro Conselho de Ministros do novo Executivo.



"Não abandonámos nenhum compromisso que tinha sido assumido e isso foi assumido pelo primeiro-ministro e nada nos impedirá de até ao final da legislatura", acrescentou a responsável.

