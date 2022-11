PSD vai reunir Conselho Nacional na próxima semana com revisão constitucional na agenda

O PSD vai reunir o seu Conselho Nacional na próxima semana, em Lisboa, com a revisão constitucional na agenda da reunião.De acordo com uma convocatória publicada no Povo Livre, órgão oficial do partido, o Conselho Nacional vai reunir-se de forma extraordinária em 10 de novembro.Na agenda da reunião estão a "análise da situação política" e, como segundo ponto, "projeto de revisão constitucional".A anterior direção do PSD, liderada por Rui Rio, apresentou publicamente um projeto de revisão da Constituição no verão do ano passado, que não chegou a entregar no parlamento devido, primeiro, à dissolução da Assembleia da República e, depois, por se estar em campanha interna para a presidência do partido.Nessa ocasião, o então candidato Luís Montenegro, atual presidente do PSD, discordou que a direção em funções entregasse quer o seu projeto de revisão constitucional quer de alteração da lei eleitoral da Assembleia da República no parlamento."Eu diria que bom senso é um conceito que toda a gente consegue interpretar e também espero que os deputados, a direção do PSD, o saibam interpretar. Mas não fujo à questão: se o PSD fez um trabalho para ter dois projetos, um de alteração à lei eleitoral e outro à Constituição e esse trabalho está feito, nós só podemos agradecer a quem o fez e esperar que o próximo líder e a sua direção façam com ele o que entenderem nos próximos anos", afirmou Montenegro em maio.O Chega entregou no parlamento um projeto de revisão constitucional que foi admitido em 12 de outubro, com uma observação do presidente da Assembleia da República: "A remeter à Comissão Eventual a constituir para o efeito".De acordo com a Constituição da República, "apresentado um projeto de revisão constitucional, quaisquer outros terão de ser apresentados no prazo de trinta dias".Quando apresentou publicamente o seu projeto, o líder do Chega, André Ventura, disse que "algumas das propostas foram faladas por alto" com o líder do PSD e acrescentou que "da parte de Luís Montenegro não houve nenhuma garantia de apoio nem de reprovação", mas afirmou ter esperança de "consensos à direita".O líder do Chega indicou no início de outubro que iria enviar pessoalmente "todo o projeto para o líder do PSD" para terem "uma conversa produtiva" e para que os deputados dos dois partidos pudessem "entrar em contacto e trabalhar sobre eventuais propostas de mudança que o PSD queira fazer ou que queira avançar até em matéria de revisão constitucional".Ventura declarou que, "se nada for aprovado", a "vitória mínima é registarem-se alguns consensos à direita"."A vitória boa era conseguirmos mudança de algumas coisas com o consenso do PS", afirmou, considerando que "a vitória mínima é garantir que à direita se começam a traçar caminhos de convergência" que "permita começar a vislumbrar uma alternativa política em 2026".