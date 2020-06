85% dos socialistas prefere novo mandato de Marcelo em Belém

Uma sondagem realizada pela Pitagórica para o Jornal de Notícias e TSF concluiu que 85% dos socialistas preferem a continuidade do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.





Os resultados desta sondagem são conhecidos poucas semanas depois de António Costa ter lançado a recandidatura de Marcelo a Belém no final de uma visita à Autoeuropa.





Uma recente sondagem da Pitagórica, publicado no fim de semana, tinha concluído também que caso houvesse eleições legislativas agora, o PS teria um resultado próximo de maioria absoluta com 44,8%contra 24,1% do PSD. Segundo o mesmo inquérito o Chega teria 6,4%, ultrapassando o Bloco de Esquerda (6,1%).