Ana Catarina Mendes diz que OE2022 é "absolutamente decisivo"

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu hoje o Orçamento do Estado para 2022 é "absolutamente decisivo" para vencer a crise, apontando que o partido está concentrado nesse objetivo.Ana Catarina Mendes falava aos jornalistas à entrada do 23.º Congresso do PS que termina este domingo em Portimão, quando foi questionada sobre se a presença de representantes dos partidos à esquerda na reunião magna, nomeadamente PCP e BE, era um bom sinal para a aprovação do orçamento."É o que faz parte da nossa democracia, é que independentemente das nossas divergências nos respeitemos democraticamente e, como sabe, ao longo destes últimos seis anos PCP e BE têm sido capazes de partilhar connosco este caminho", respondeu.A líder parlamentar apontou ainda que os portugueses em 2019 "pediram que o PS continuasse a governar e que tivesse o apoio da esquerda parlamentar""É nisso que estamos concentrados , que o Orçamento seja aprovado porque esse Orçamento para 2022 é absolutamente decisivo para vencermos esta crise", aditou.Ana Catarina Mendes disse ainda que esperava ouvir, esta manhã no Congresso, "uma mensagem de esperança" no discurso de António Costa.