Francisco Assis considera "evidente" que o futuro político de António Costa não acabou e afirma em entrevista ao Público e à Rádio Renascença que gostaria de ver o atual primeiro-ministro na presidência do Conselho Europeu.





"É evidente que ele vai ter, pode ter um papel na vida política, porque é novo", diz Assis.



"Pessoalmente, gostaria de o ver, se possível, na presidência do Conselho Europeu. Não por ser português, socialista e a pessoa de quem sou amigo, independentemente das nossas diferenças. É porque acho que ele seria muito útil ao projecto europeu. É uma área em que foi absolutamente firme, adquiriu um enorme prestígio na Europa, não apenas na sua família política, mas nomeadamente junto da direita democrática europeia", reforça.





Socialista da ala mais à direita do PS, Francisco Assis, que em 2015 se opôs à formação da chamada "geringonça", apoia o Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, e não afasta uma nova coligação com a esquerda.



"Na altura", a aliança parlamentar entre PS, PCP e BE "não me pareceu a melhor solução para o país". "Mas estamos em 2023, as pessoas já sabem que o PS tem essa disponibilidade, conhecem as vantagens e as desvantagens da solução e, portanto, o quadro político é completamente diferente", sublinha.





Ao fazer-se a geringonça, "alterou-se a realidade política portuguesa e, a partir desse momento, a possibilidade de se repetir uma solução dessa natureza existe".O ex-deputado e ex-eurodeputado evita comentar cenários para as europeias nem para as presidenciais.