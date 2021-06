Aximage: Popularidade de António Costa cai em maio. Marcelo 20 pontos acima

O primeiro-ministro, António Costa, sofreu uma baixa acentuada de popularidade, ainda que mantenha um saldo positivo, revela o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF.

De abril para maio, António Costa desce nove pontos percentuais nas avaliações positivas e fica com 50%, o seu pior resultado desde julho do ano passado. Já as avaliações negativas sobem oito pontos, para os 27%, sublinha o Jornal de Notícias.

A única vez em que o primeiro-ministro teve uma queda desta dimensão foi em setembro do ano passado, altura em que ficou com o mesmo saldo de 23 pontos (diferença entre avaliações positivas e negativas) que tem agora, acrescenta o JN.

Apenas 7% das pessoas responderam que a atuação de António Costa é "Muito Boa", uma queda de cinco pontos face ao mês anterior, enquanto 43% responde que é "Boa", menos quatro pontos.

"Não é possível afirmar quais são as causas exatas do deslize", refere o jornal, que destaca os casos polémicos de maio:o surto em Odemira e os problemas com a imigração, os festejos do título do Sporting e a final da Champions no Porto.

Costa perdeu popularidade sobretudo junto dos cidadãos mais velhos e na Área Metropolitana do Porto.

Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, está agora 20 pontos acima de António Costa. O Presidente da República tem 70% de avaliações positivas (uma descida de um ponto percentual) e 10% de avaliações negativas – um saldo positivo de 60 pontos (contra os 23 pontos de António Costa).

"A diferença acentua-se também no que diz respeito à confiança: quando os portugueses são desafiados a escolher entre um e outro, o presidente da República vale quatro vezes mais do que o líder socialista".