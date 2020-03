Bazuca de dois biliões de dólares já foi disparada por Trump

Donald Trump já assinou o projecto-lei de aprovação de um pacote orçamental no valor de 2,2 biliões de dólares. Estas verbas constituem um reforço dos estímulos económicos destinados a combater o impacto da covid-19 e parte do dinheiro será dado de forma direta aos norte-americanos através da entrega de cheques.

O presidente norte-americano homologou o documento esta noite e sublinhou que as verbas irão disponibilizar ajuda urgente.

Depois da aprovação da proposta na quarta-feira pelo Senado, hoje foi a vez de a Câmara dos Representantes fazer o mesmo, pelo que só faltava a assinatura do chefe da Casa Branca.



Esta bazuca chegou a estar em risco, uma vez que os democratas e republicanos do Senado não estavam de acordo quando à aplicação das verbas.

Os representantes dos dois partidos queriam que se avançasse com um resgate imediato e abrangente de uma economia devastada pelo novo coronavírus, mas continuavam a diferir em pontos-chave, nomeadamente uma parcela de 500 mil milhões de dólares que poderia ser usada para ajudar as empresas, incluindo companhias aéreas, ou governos locais e estaduais. Mas estas divergências acabaram por ser resolvidas e o novo pacote teve luz verde.



Apesar de hoje em Wall Street a sessão ter sido de quedas, esta bazuca dos EUA foi uma lufada de ar fresco para as bolsas norte-americanas e trouxe algum otimismo aos investidores, com o Dow Jones a registar a sua melhor semana desde 1938 e o S&P 500 o melhor ganho semanal desde 2009.