Marisa Matias assinalou que no congresso e no discurso final de António Costa "é verdade que muitas daquelas que foram conquistas recentes na sociedade portuguesa e que resultaram dos acordos com os partidos à esquerda foram capitalizadas pelo PS como se fossem medidas do PS".



A este propósito exemplificou com o aumento das pensões, que "não constava do programa do PS" e "foi graças a esses acordos que se conseguiram essas conquistas".



A dirigente bloquista adiantou que o partido viu "neste congresso e um discurso muito autocentrado, com o acolhimento de muitas conquistas que não são necessariamente integradas no programa eleitoral inicial do PS", acrescentando que "gostaria de ter ouvido coisas mais concretas".



"Gostaríamos de ter ouvido, por exemplo, como é que é possível compatibilizar propostas de mais investimento em sectores estratégicos da sociedade - e que tão necessários são porque ainda há tanto para fazer na saúde, educação, em tantas áreas fundamentais da sociedade - ao mesmo tempo que se responde às metas obsessivas Bruxelas, porque elas são incompatíveis", declarou.



Reiterando a disponibilidade do BE para "discutir todas as medidas", onde se incluem o reforço do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública ou o regresso de emigrantes, Marisa Matias insistiu que estas precisam de investimento, mas "a equação mais investimento, tratar melhor os portugueses e os serviços públicos ao mesmo tempo que se responde obsessivamente às metas de Bruxelas é uma equação impossível".



Por isso, há que "fazer escolhas" e o BE escolhe "as medidas que favorecem a vida dos portugueses".



Sobre os próximos actos eleitorais, Marisa Matias apenas disse que o Bloco "tentará reforçar a sua posição, o seu papel", que considera "tem sido positivo" para os portugueses.

