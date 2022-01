Biden diz que primeiro ano na Casa Branca foi marcado por "desafios" e também por "enormes progressos"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje em Washington que o primeiro ano do seu mandato, que se assinala quinta-feira, foi marcado por "desafios", mas também por "enormes progressos"."Foi um ano de desafios, mas também um ano de enormes progressos", disse Biden numa conferência de imprensa para assinalar o primeiro do seu mandato.O líder norte-americano destacou a campanha de vacinação em massa contra a covid-19 e a recuperação económica do país. "Vamos fazer um trabalho extraordinário para garantir que a subida de preços não se consolide", e defendeu que a Reserva Federal deve ser mais interveniente, aumentando os incentivos à economia e combata a inflação.O aumento da inflação para valores máximos dos últimos 40 anos pressiona a administração Biden afetando o apoio popular apesar do crescimento e a diminuição do desemprego."Dada a força da nossa economia e o ritmo dos recentes aumentos de preços, é importante recalibrar o apoio que agora é necessário", disse.Joe Biden confessou que não esperava da parte dos Republicanos o nível de contestação destes às suas medidas, bloqueando, designadamente, muitos dos planos de reforma desde que assumiu o cargo no ano passado."Eu não prometi demais", afirmou, "não previ que haveria um esforço partidário (Republicano) para garantir que o Presidente Biden não pudesse realizar nada", vincou.