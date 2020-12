Biden escolhe figuras destacadas na luta contra alterações climáticas

Leia Também Biden escolhe antigo adversário Pete Buttigieg para secretário dos Transportes

O Presidente eleito dos Estados Unidos escolheu várias figuras proeminentes na luta contra as alterações climáticas para integrarem uma equipa que vai refazer os setores dos transportes e da energia do país, tão rápido quanto politicamente possível.A informação é avançada pela Associated Press (AP), que explicita que as escolhas do democrata Joe Biden têm as competências para revitalizar a economia norte-americana sob uma lógica mais ecológica, mas o Presidente eleito também prometeu que não vai negligenciar os trabalhadores com menores vencimentos e as comunidades minoritárias, que vão ser mais prejudicados com a reconversão de setores que dependem dos combustíveis.Progressistas, lobistas da energia e grupos ambientais aplaudiram a decisão de Biden de nomear o antigo candidato presidencial Pete Buttigieg para Secretário dos Transportes.A antiga governadora do Michigan Jennifer Granholm vai ser em princípio a escolha de Biden para Secretária da Energia, enquanto a antiga responsável da Agência de Proteção Ambiental Gina McCarthy ficár como líder dos esforços climáticos nos Estados Unidos.Buttigieg, Granholm e McCarthy, assim como a ainda não anunciado líder do Departamento do Interior, vão integrar este esforço conjunto da nova administração Biden -- que toma posse em 20 de janeiro -- para reconverter os sistemas de transportes e energéticos, assente nas lógicas de petróleo e carvão, para a energia solar, eólica, entre outras.A democrata Deb Haaland do Novo México está a ser considerada para Secretária do Interior, tendo já hoje recebido o apoio da líder da Casa dos Representantes, Nancy Pelosi, mas Biden ainda não fez qualquer anúncio.Se for escolhida, Haaland vai ser a primeira mulher ameríndia no cargo.