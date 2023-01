Bloco critica Governo por não defender subida de salários acima da inflação

Leia Também Bruxelas vê margem para subir mais os salários Não se pode subir os salários, diziam. Porque a inflação seria transitória. Porque criaria espiral inflacionista. Mas a inflação cresceu, com salários parados. Que dizer do governo, quando é Bruxelas a dizer-lhe que é preciso aumentar salários? https://t.co/ow4PuyeadW — Catarina Martins (@catarina_mart) January 17, 2023

s aumentos que não só não compensam a perda de poder de compra, como podem mesmo ficar abaixo de subidas programadas, e contidas, destinadas a limitar impactos na inflação (caso do referencial de 5,1% acordado em Portugal).

Leia Também Orçamento não chega para recuperar salários

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou nesta terça-feira o Governo por não defender subidas salariais em linha com a inflação, em reação a conclusões da Comissão Europeia (CE), que defende que os aumentos podiam ir mais longe sem que isso prejudique a subida de preços."Não se pode subir os salários, diziam. Porque a inflação seria transitória. Porque criaria uma espiral inflacionista. Mas a inflação cresceu, com salários parados", afirmou Catarina Martins, na rede social Twitter. "Que dizer do Governo, quando é Bruxelas a dizer-lhe que é preciso aumentar salários?", interrogou.A coordenadora do BE comentava assim a manchete do Negócios desta terça-feira, 17 de janeiro, que conta que a Comissão Europeia diz que há mais margem para subir salários. Primeiro porque prevê que os salários cresçam menos este ano do que em 2022 e abaixo da média da Zona Euro. Mas mais do que isso: oDepois, Bruxelas diz que não há sinais de que a subida de salários esteja a pressionar a inflação. Ao contrário do que se temia, não há ainda efeitos de "segunda ordem" no aumento de preços.Assim, e por antecipar que só em 2024 as famílias comecem a recuperar poder de compra, Bruxelas defende que "a calibração dos salários deve apoiar o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que ajuda a aliviar a pressão sobre os preços". Para isso, chama os parceiros sociais à discussão.