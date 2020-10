Câmara dos Representantes aprova 2,2 biliões em estímulos mas Senado deve chumbar

Os democratas da Câmara dos Representantes, onde detêm a maioria, viabilizaram esta noite o pacote de estímulos proposto pelo partido, no valor de 2,2 biliões de dólares, que se destina a suavizar o impacto económico decorrente da covid-19.

No entanto, as objeções colocadas pela Casa Branca e por republicanos de relevo deverão ensombrar este projeto no Senado, refere a Reuters.

Esta quinta-feira, o desfecho das conversações entre os congressistas democratas e a Casa Branca no sentido de se procurar um acordo para o novo pacote de estímulos orçamentais não foi o esperado.

A líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, acabaram por não se entender depois de dois dias de negociações.

Pelosi disse, citada pela CBS News, que os democratas e a Administração Trump estão ainda longe em questões como o financiamento dos governos estaduais e locais e que "há uma forte diferença não só de dólares mas também de valores".

A "speaker" da câmara baixa do Congresso norte-americano afirmou que que não há entendimento entre as partes quanto a um crédito fiscal sobre os filhos, algo que os democratas querem ver incluído em qualquer acordo final.

Outros temas de discórdia são os das provisões de cuidados de saúde e assistência às pequenas empresas.

Apesar de não ter havido acordo entre os democratas e a Casa Branca, o partido decidiu levar o projeto de lei a votação na Câmara dos Representantes, tendo sido aporvado por 214 votos a favor e 207 contra. Ou seja, sem qualquer apoio dos republicanos e com 18 "dissidentes" entre os democratas.

O projeto vai ser agora levado ao Senado, onde deverá ser chumbado, visto ter maioria republicana. O líder da câmara alta do Congresso, Mitch McConnell, indicou que não irá apoiar qualquer proposta legislativa com um valor acima de 2 biliões de dólares.

Os republicanos consideram que este plano de ajuda delineado pelos democratas é demasiado dispendioso, se bem que os democratas tenham reduzido o valor em mais de um bilião de dólares desde a primeira proposta – apresentada em maio, sublinha a Reuters.