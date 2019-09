Cartazes vistos à lupa: os números do PS sobre o emprego

A campanha eleitoral arrancou este domingo e com ela o Negócios inicia uma série de pequenos artigos sobre a mensagem dos cartazes dos partidos. O tema deste cartaz do PS é o emprego, com um balanço da criação de postos de trabalho e da qualidade dos contratos. Os números são corretos, mas há nuances na precariedade. Clique no cartaz em baixo para ver em detalhe.