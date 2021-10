Catarina Martins: "O Governo ainda não deu nenhum passo negocial"

Catarina Martins falava hoje aos jornalistas no final da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), garantindo que "queira o Partido Socialista negociar e o Bloco de Esquerda mantém toda a sua disponibilidade" para "encontrar soluções como sempre"."Eu registo que o Governo ainda não deu nenhum passo negocial. Ainda tem tempo para dar esses passos e nós aqui estamos, com toda a disponibilidade, com toda a vontade, para que o país tenha um Orçamento do Estado. Agora, como compreende, um Governo minoritário tem de negociar e é isso que nós esperamos que o Governo faça", enfatizou.Para a líder do BE, "o fundamental é conseguir um Orçamento do Estado capaz de responder ao país".