Catarina Martins: “PS é muito permeável ao poder económico"

que o partido está disponível para dialogar com António Costa, mas sem "chantagens". A líder do Bloco de Esquerda deixa, contudo, críticas ao PS por considerar que é "muito permeável ao poder económico".A coordenadora do partido diz "temer" que esta permeabilidade aumente com a bazuca europeia. "Não há abertura do Governo a alterar relações estruturais no país, para que estes investimentos europeus tenham uma repercussão real nas condições de vida das classes trabalhadoras", refere ao jornal.

Por outro lado, Catarina Martins diz que o Bloco de Esquerda continua disponível para negociar com o Governo de António Costa. Mas, refere, "o objetivo da negociação não pode ser ‘ou aceitam isto ou não há caminho’. Nós continuamos com abertura mas com abertura para discutir soluções".