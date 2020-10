Cavaco diz que governos PSD não aplicaram social-democracia por "vicissitudes" e "circunstâncias"

Na apresentação do seu novo livro, "Uma Experiência de Social-Democracia Moderna", que decorreu no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, Cavaco Silva considerou que os princípios da social-democracia são ainda mais atuais em tempos de pandemia, e desafiou os governos do presente a aplicá-los."Neste tempo de crise económica global, resultante da pandemia, é minha convicção que uma governação reformista orientada pelos valores da social-democracia moderna é aquela que melhor serve as populações", defendeu.Para o antigo primeiro-ministro entre 1985 e 1995, "as características básicas da social-democracia moderna ganharam uma atualidade acrescida na presente situação de pandemia". "Aplicá-las na prática é um desafio para os governos da atualidade", apelou.Ao recordar o seu percurso político, Aníbal Cavaco Silva referiu-se, numa frase, aos outros governos liderados pela sua família política, o PSD, que, considerou, nunca conseguiram aplicar esse modelo social-democrata."Por vicissitudes próprias e circunstâncias que o pais vivia, os governos do PSD anteriores ao meu e os que se seguiram, não tiveram o tempo e a oportunidade de aplicar o modelo social-democrata, que, pela sua flexibilidade, considero ser o mais adequado às necessidades dos cidadãos", afirmou.Na primeira fila da plateia, esteve o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o último a liderar um Governo do PSD, em coligação com o CDS-PP, mas que não quis responder a questões. "Fico muito contente que queiram falar, mas eu estou fora da conversa", disse apenas.