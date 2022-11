CDS faz despedimento coletivo por causa das dificuldades financeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CDS avançou em maio deste ano com um processo de despedimento coletivo de seis pessoas, noticia o jornal Eco. A justificação dada pelo partido foi a perda total de representação parlamentar na Assembleia da República e a reestruturação interna que estava em curso.

Dois dos trabalhadores visados estão agora a interpor ações em tribunal por não concordarem com a forma como o processo está a decorrer. Em declarações ao jornal, afirmam que as propostas apresentadas pelo CDS era "sempre abaixo do que é legalmente aceitável". Ainda assim, quatro acabaram já por chegar a acordo.

Nuno Melo é desde abril o líder do CDS. A partir de maio as quotas mensais de dois euros, até ai facultativas, passaram a ser obrigatórias, como forma de ajudar a melhorar a situação financeira do partido, que por deixar de ter representação Parlamentar perdeu uma fatia substancial da subvenção a que tinha direito.