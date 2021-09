CDU admite que resultados ficaram "aquém" do esperado

"É um resultado que, sem prejuízo da sua expressão nacional, ficou aquém dos objetivos colocados. A CDU, independentemente de perdas que se assinalam, confirma-se como uma grande força do poder local", referiu Jerónimo de Sousa, em declaração aos jornalistas.Jerónimo de Sousa saudou ainda todos os portugueses que participaram na "campanha de esclarecimento e mobilização" da CDU, "afirmando trabalho, honestidade e competência", e referiu que é agora tempo de "dar resposta aos problemas do país, que subsistem sem resposta".Com 941 freguesias ainda por apurar, a CDU (coligação que junta o PCP e PEV) aparece em terceiro lugar, com 14,24% dos votos (239.385 votos). As sondagens apontam ainda para que a CDU não consiga recuperar Almada nem o Barreiro, tal como pretendia.