China não está a cumprir a fase 1 do acordo comercial, dizem EUA

A representante norte-americana do Comércio, Katherine Tai, vai dizer esta segunda-feira que a China não está a cumprir a fase 1 do acordo comercial celebrado no final de 2019 sob a presidência de Donald Trump e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020, avançaram vários meios de comunicação social.

Segundo a CNBC, citando fontes conhecedoras do processo, Katherine Tai está a avaliar potenciais ações contra a China pelo não cumprimento desta fase do acordo. Entre essas ações incluem-se potenciais tarifas alfandegárias adicionais.

Este anúncio constituirá uma das reações mais negativas da administração Biden perante a China, refere o mesmo canal.

O discurso de Katherine Tai será feito no âmbito da sua avaliação à política comercial da China e marcará os últimos três meses de vigência do acordo – que termina a 31 de dezembro.

Nos termos da fase 1 deste acordo comercial – que suspendeu a guerra entre as duas maiores economias do mundo, que durante cerca de um ano e meio impuseram sucessivos aumentos das taxas aduaneiras sobre produtos importados de parte a parte –, a China deveria comprar mais 200 mil milhões de dólares de bens norte-americanos durante um período de dois anos, mas não tem honrado esse compromisso, sublinharam as mesmas fontes à CNBC.

As importações chinesas de produtos dos EUA em agosto terão ficado a cerca de 62% das metas do acordo, disse à Reuters um membro sénior do Peterson Institute for International Economics, Chad Brown.