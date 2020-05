Lisboa emperra terceira fase da reabertura da economia

Conselho de Ministros aprova nova fase de desconfinamento com exceção para Lisboa https://t.co/tK7twoQ4ce — República Portuguesa (@govpt) May 29, 2020

AS MEDIDAS POR ÁREA CERIMÓNIAS RELIGIOSAS A partir de 30 de junho. celebrações comunitárias de acordo com regras definidas entre DGS e confissões religiosas TELETRABALHO Teletrabalho desfasado e com equipas em espelho Obrigatório para: Imunodeprimidos e doentes crónicos; Pessoas com deficiência (>60%); Pais com filhos em casa LOJAS CIDADÃO Por marcação prévia Uso de máscara obrigatório COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO Lojas com área superior a 400m2 Lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais Fim da lotação máxima de 50% mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m EDUCAÇÃO Pré-escolar a partir de 1 de junho CULTURA Cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios, de acordo com as normas definidas pela DGS, a partir de 1 de junho. DESPORTO Ginásios de acordo com as Desporto normas definidas pela DGS PRAIAS Abertura da época balnear a 6 de junho ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES ATLs não integrados em estabelecimentos escolares a 15 de junho Final do ano letivo: atividades de apoio à família e de ocupação de tempos livres MEDIDAS PARA A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

- Reforço da vigilância epidemiológica: Obras de construção civil e Trabalho temporário - Planos de realojamento de emergência - Ajuntamentos limitados a 10 pessoas - Veículos privados de transporte de passageiros: Lotação máxima de 2/3 dos passageiros e Uso obrigatório de máscara Até 4 de junho permanecem encerrados: - Centros comerciais - Lojas de cidadão - Por decisão camarária: Lojas com mais de 400m2 e Feiras

António Costa notou que se confirma uma estabilização na evolução do crescimento da pandemia, o que afasta ainda mais o "risco de crescimento exponencial que se previa no início desta crise". Disse ainda que o risco de transmissão do vírus por pessoa sofreu um "pequeno aumento", o que era previsível dadas as medidas de desconfinamento, contudo "tem-se mantido essencialmente estável".Por outro lado, Costa salientou que apesar do aumento do número de testes - que coloca Portugal em terceiro lugar na União Europeia -, "o número de casos positivos [de covid-19] detetados não está a aumentar", o que "confirma a existência de uma estabilidade da situação da pandemia a nível nacional"."Na avaliação do Governo, estão reunidas as condições, a nível nacional, para podermos avançar na concretização das medidas de desconfinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípio de junho", acrescentou.Todavia, o líder do Executivo socialista sinalizou que, "infelizmente, a avaliação na área metropolitana de Lisboa distingue-se significativamente das restantes regiões do país", porém recusou alarmismos."Esta situação não revela, de forma alguma, qualquer situação de descontrolo no conjunto da região de Lisboa e Vale do Tejo", garantiu sobre uma zona do país que tem registado em torno de 90% dos novos casos positivos ao longo dos últimos dias. "Incide em focos bastante precisos que têm existido no conjunto da região e mais precisamente na parte da região que é a área metropolitana de Lisboa", precisou.António Costa aproveitou então para recuperar afirmações feitas anteriormente, lembrando que avisara que não teria problemas em recuar no processo de reabertura se tal se revelasse necessário. Defendendo que é necessário continuar a fazer uma apertada "monitorização" da evolução da pandemia, recordou ter dito que "não teria qualquer vergonha de ter de adiar, ou dar um passo atrás, se e quando isso fosse necessário, e na medida do estritamente necessário".Assim, entre outras regras específicas para a região da capital, os ajuntamentos vão ficar limitados a 10 pessoas (no resto do país será possível ajuntamentos de até 20 pessoas).Já os centros comerciais e lojas do cidadão na área metropolitana de Lisboa só deverão reabrir no dia 5 de junho . No entanto, essa decisão fica dependente da "avaliação do esforço de testagem muito grande que vai ser feito nos próximos dias destes dois focos que se têm vindo a manifestar ativos" na zona em torno da capital e que estão "associados ao trabalho temporário e também à construção civil", detalhou o primeiro-ministro.Com a terceira fase da reabertura a iniciar-se na próxima segunda-feira, 1 de junho, entram em vigor novas regras , contudo há uma que estava prevista ter início agora mas que foi adiada por duas semanas. A reabertura dos centros de Atividades de Tempos Livres (ATL) que não estão integrados em estabelecimentos escolares será feita apenas a 15 de junho, enquanto as atividades de apoio à famílias e ocupação dos tempos livres só serão retomadas a 26 de junho, data prevista para o final do ano escolar."Este adiamento deve-se à necessidade de dar tempo para a devida organização das áreas onde se desenrolam estas atividades", explicou António Costa.