Costa deverá conseguir adiar PRR, mas “denuncia um falhanço”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal marcou posição e atirou a bola para Bruxelas, mas não deverá surgir isolado no apoio a um adiamento do calendário de execução dos fundos da bazuca europeia, centrada no Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência: mais de 723 mil milhões de euros a aplicar até 2026, caso nada mude, numa UE sob pressão da guerra e da inflação.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...